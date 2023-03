Polyvalent grasveld in Bosvelden moet natuurlijke inrichting krijgen

Retie streeft naar 115 laadpalen tegen 2030: “Maar toekomst zal uitwijzen of hier wel nood aan is”

Het lokaal energie- en klimaatpact voorziet tegen 2030 onder meer 1,5 laadpunten voor elektrische wagens per honderd inwoners. Ook Retie ondertekende het pact en zou dus over zeven jaar 115 laadpunten moeten tellen, ofwel 105 meer dan nu het geval is. Maar is dat wel realistisch? “Het cijfer is voor alle gemeenten gelijk en houdt geen rekening met verstedelijking of agrarisch gebied”, zegt Peter Van Olmen, hoofd technische dienst.