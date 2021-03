Politie ontdekt allereerste cocaïnewasserij in Arendonk: 51 kilogram cocaïne onderschept en 11 personen gearresteerd

ArendonkDe Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen heeft vrijdagochtend een cocaïnewasserij ontdekt in een loods aan de Huiskens in Arendonk, vlakbij het industrieterrein. Het is de allereerste keer dat een dergelijk drugslab in ons land wordt aangetroffen, aldus de politie. In de loods werd cocaïne uitgewassen uit goederen en ter plaatse opnieuw tot blokken geperst. De politie wist er vrijdagochtend 51 kilogram cocaïne te onderscheppen en heeft tot nu toe al elf personen gearresteerd.

Cocaïnewasserijen zijn een relatief nieuw fenomeen in ons land. Het is in wezen een drugslab waar geen drugs wordt geproduceerd, alleen wordt bewerkt voor verdere verkoop. De cocaïne komt er binnen in vloeibare staat, gesmokkeld in goederen als shampooflessen, levensmiddelen en kleding. De cocaïneproducenten gebruiken daarvoor allerlei chemische stoffen om de drugs zo goed mogelijk te camoufleren. Eens aangekomen in de wasserij worden de producten met oplosmiddelen bewerkt, zodat de drugs weer vrijkomt en verkocht kan worden.

Dit soort drugslabo’s wordt wel regelmatig ontdekt bij onze noorderburen. Gezien Arendonk grenst aan Nederland en er in de gemeente wel vaker drugsbendes worden opgerold, is de ontdekking van de cocaïnewasserij ook niet geheel onverwacht. Vermoedelijk zouden er in de zaak ook banden zijn met Nederland. De ontdekking werd namelijk gedaan na een samenwerking met de speciale eenheden van de federale politie en ook de Nederlandse politiediensten.

Elf arrestaties

Op de locatie en in de verdere fase van het onderzoek konden tot op dit moment elf mensen gearresteerd worden. De verdachten zullen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout voor inbreuken op de drugswetgeving in vereniging en criminele organisatie. De onderzoeksrechter tilt zwaar aan de feiten en en zet het onderzoek intensief verder. Ondertussen voeren het technische labo, Clan lab Response Unit (CRU) van de federale politie en het NICC een sporenonderzoek uit.

De allereerste?

Het is echter niet de allereerste cocaïnewasserij in ons land zoals het parket zelf communiceert. In 2018 werd er namelijk al een gelijkaardig drugslab ontdekt in het Limburgse Zutendaal. De ontdekking leidde toen na een huiszoeking tot drie arrestaties. De vondst in Arendonk lijkt dus van een heel ander kaliber te zijn.

Volledig scherm De politie trof vrijdagochtend een cocaïnewasserij aan in Arendonk. © Communicatiecel parket Antwerpen

Volledig scherm De cocaïnewasserij werd aangetroffen in een grote loods tussen de Huiskens en het industrieterrein. © Google Maps

Volledig scherm De politie viel deze ochtend binnen in een woning aan de Huiskens. © Liese Demeulenaere