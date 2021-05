Politie legt illegale fuif met 20 personen stil in bunker op militair domein

Kempen Na celstraf­fen in Duitsland en Oostenrijk riskeert dertiger in België veertig maanden cel

19 mei De 35-jarige Flamur H. zit sinds 2018 in de gevangenis. Eerst in Oostenrijk en daarna in Duitsland en nu riskeert hij ook in België veertig maanden achter de tralies te vliegen. Hij stond woensdag terecht voor een reeks van vijftien inbraken in 2017.