Politie geeft negatief advies voor ‘Op toer met Demir’ in Arendonk, er was sprake van grote betoging van boeren

Van dokters Paul Janssen en Nand Peeters tot de Dooden­draad en de Begijnho­ven: ook de Kempen telt (een beetje) mee in de Vlaamse canon

Zestig zogenoemde ‘vensters’ in een werk van meer dan driehonderd pagina’s. Dat is het resultaat geworden van het langverwachte canon over twaalfduizend jaar Vlaamse geschiedenis. Met dokter Paul Janssen en Nand Peeters krijgt de Kempen toch een beetje aandacht. Daarnaast vormen de Doodendraad en de Begijnhoven ook voor een deel een link met de Kempen. Maar missen we toch ook niet wat vermeldingen naar andere Kempense tradities?