PFAS aangetroffen bij brandweerkazerne

ArendonkDe Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft recent een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS op het terrein van de brandweerkazerne in de Kerkstraat. Daarbij werden op verschillende meetpunten verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in de bodem en het grondwater. Alle inwoners binnen een straal van 500 meter moeten daarom een aantal maatregelen naleven om zo weinig mogelijk in aanraking te komen met de schadelijke stoffen.

In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. Bij deze inventarisatie werd een specifiek op PFAS gericht verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De brandweerkazerne in Arendonk is een van de vele plaatsen waar in het verleden wel eens PFAS-houdende blusschuimen werden gebruikt. Daarom heeft OVAM ook hier enkele metingen uitgevoerd.

De metingen brachten verhoogde PFAS-waarden aan het licht. “Als je wordt blootgesteld aan PFAS heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor je gezondheid. Maar langdurige blootstelling kan op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die je niet kwijtraakt uit het lichaam en die zich dus opstapelen”, laat gemeente Arendonk weten. “Naar aanleiding van de verhoogde PFAS-waarden op het terrein van de brandweerkazerne zal bijkomend onderzoek gedaan worden, om zo de verontreiniging verder in kaart te brengen en de eventuele risico’s voor de omwonenden en het milieu beter te kunnen inschatten.”

Maatregelen

De inwoners die in de directe omgeving rond de brandweerkazerne wonen, ontvingen vorige week een brief met meer uitleg in de brievenbus. “Om blootstelling aan PFAS zo veel mogelijk te beperken, geeft het Agentschap Zorg en Gezondheid uit voorzorg enkele adviezen. Hou er rekening mee dat het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid nog volop in evolutie is. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen.”

Bewoners in een straal van 100 meter rond de site mogen daardoor geen groenten of fruit, kleinvee of eieren uit eigen tuin eten. Ze mogen hun compost ook niet gebruiken als meststof voor de tuin en geen grondwater gebruiken. Bewoners in de zone tussen 100 en 500 meter rond de site maken voorlopig ook best geen gebruik van hun grondwater.