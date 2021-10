Pastoor van Arendonk verdacht van aanranding drie meerderjarige kwetsbare personen

Turnhout Vriendin praat twintiger aan de galg na gewapende overval op café Do Nuts, maar trekt verklaring later weer in: “Het was maar een dronken grap”

12 oktober Een van de daders die in oktober 2019 een gewapende overval pleegde op café Do Nuts in Turnhout is nog steeds spoorloos. De andere verdachte, de 21-jarige Anass B. uit Turnhout, riskeert ruim 3 jaar celstraf. Het was zijn vriendin die hem aan de galg praatte. Al trok ze haar verklaring nadien weer in. “Het was een dronken grap tijdens een drankspel”, beweert ze.