OVAM-handhavers controleren Arendonkse straten op zwerfvuil en hondenpoep

turnhout Familie en vrienden van Jairon (14) houden stille wake: “Zó onrecht­vaar­dig wat er met jou is gebeurd”

In de Kampheidelaan in Turnhout heeft zondagnamiddag een stille wake plaatsgevonden voor Jairon (14), de jongen die in een woning in dezelfde straat dood werd teruggevonden op zijn bed. Zo’n vijftig familieleden en vrienden legden kaarsen neer, hielden een minuut stilte en applaudisseerden voor Jairon. Ook zijn moeder was aanwezig.

7 maart