Oud-chiroleiding opent pop-upwinterbar Fernanda om nieuwe lokalen te sponsoren: “We hebben zelfs ons eigen biertje laten brouwen”

ArendonkDe meisjeschiro van Arendonk Centrum heeft dringend nood aan een nieuw lokaal, en dus ook aan centjes om zo’n groot project te sponsoren. De oud-leden hebben daarom Zaal Germinal omgebouwd tot een pop-up bruine kroeg genaamd Fernanda om zo de kas van de meisjes te spijzen. “Tussen kerst en oudjaar zijn er eigenlijk maar weinig cafés open in Arendonk. Daarom zorgen we zelf voor wat leven in de brouwerij”, zegt Marij Nys, een van de oud-leden.

De chiromeisjes hebben al langer grote bouwplannen. “Het oude lokaal ‘Den Bemd’ dateert al van 1979. Het is ondertussen dringend aan renovatie toe”, vertelt Marij. “Maar het is vooral veel te klein geworden. Het lokaal is gebouwd om plek te bieden aan slechts 110 leden, terwijl de chiro momenteel al een 230 leden telt. Als iedereen aanwezig is, dan zijn ze gewoon verplicht om buiten te spelen. Da’s leuk, maar in de winter is dat natuurlijk niet ideaal”, lacht ze. Sinds 2020 zijn er daarom gesprekken om het chiroheem te verbouwen en uit te breiden. Helaas liepen de bouwplannen vertraging op door de coronapandemie, en ook de huidige financiële crisis maakt het de meisjes niet gemakkelijk. De dames mikken namelijk op de lange termijn. Het nieuwe gebouw moet immers opnieuw zo’n 40 jaar meekunnen.

Volledig scherm Het podium van Zaal Germinal werd aangekleed als gezellige woonkamer. Een kerstboom mocht niet ontbreken. © Liese Demeulenaere

“De plannen zouden in het voorjaar voorgesteld worden. Als alles verloopt zoals gepland, zou het bouwproject in 2024 klaar moeten zijn. In totaal zou de verbouwing zo’n 300.000 euro kosten”, vertelt Marij. Maar dat bedrag hebben de chiromeisjes niet zomaar rondslingeren natuurlijk. Dit voorjaar stak de oud-leiding daarom de koppen bij elkaar om de meisjes te kunnen helpen. “Zo ontstond uiteindelijk het idee om een winterbar te organiseren tussen Kerstmis en Nieuwjaar om zo de kassa van de chiromeisjes wat te spekken”, vertelt Marij. “Maar ook omdat er in die week maar weinig cafés open zijn in Arendonk. Het ideale moment dus om zelf leven in de brouwerij te brengen”, lacht ze.

Fernanda

Het resultaat is een gezellige ‘bruine kroeg’ met de opvallende naam Fernanda. “Opvallend? We vonden dat wel goed klinken. (lacht) Nee, we hebben onze bar vernoemd naar de eerste hoofdleidster van onze chiro. Fernanda is inmiddels 89 jaar en woont in Mol. Ze wilde dat eerst niet, dat we de bar naar haar zouden vernoemen, maar we stonden erop. Het is een eerbetoon. Zonder haar inspanningen in 1954 hadden wij hier nu niet gestaan”, vertelt Marij. “Toen we dat zeiden, was ze overtuigd. Ze is er zelfs een beetje trots op. Ze komt daarom een van de dagen eens een kijkje nemen, samen met haar kinderen.”

Volledig scherm Winterbar Fernanda heeft zelfs haar eigen biertje. © rv

Wanneer Fernanda op bezoek komt, kan ze trouwens een biertje met haar eigen naam drinken. De oud-leiding heeft voor de pop-upbar namelijk een speciaalbier laten brouwen. “Fris, vinnig en heerlijk bruisend, net zoals de chiromeisjes zelf! Het is een blond bier van 6,5% vol., dat we hier op fles zullen verkopen”, zegt ze. “Maar daarnaast hebben we nog een ruim aanbod aan dranken en zelfs kleine hapjes zoals croques en pannenkoeken voor de kleine honger.”

Volledig scherm In de zaal bouwde de oud-leiding eigen wanden om ze aan te kleden als bruine kroeg. © Liese Demeulenaere

Uniformkesdag

Voor ieder wat wils dus. Ook de geplande activiteiten zullen zowel gezinnen met jonge kinderen als dertigers en veertigers aantrekken. “’s Middags is bar Fernanda de ideale plek om even uit te blazen na een leuke, winterse wandeling met de kinderen. Ook organiseren we een kinderdisco, een uniformkesdag, een middag met kampdansen, etc. ‘s Avonds mikken we op een iets ouder publiek met optredens van dj’s. Een keer komt er ook een pianist livemuziek brengen: Grijs = Wijs. Daarmee spreken we het nóg oudere publiek aan”, knipoogt Marij. Bar Fernanda is elke dag geopend vanaf 14 uur tot middernacht en in het weekend zelfs nog ietsje langer.

En heb je nog geen plannen voor oudjaar? Dan kan je misschien wel komen feesten bij Fernanda. “De mensen mogen altijd gratis binnen, maar op oudjaar vragen wel 6 euro inkom. De plaatsen zijn immers beperkt. We maken er dan een gezellige avond van, met goede muziek. De tickets zijn nu online verkrijgbaar op de website van bar Fernanda. Iedereen is welkom”, besluit ze.

Volledig scherm De vrijwilligers zijn nog volop aan het werk om de bar op vrijdag 23 december te kunnen openen. © Liese Demeulenaere

Volledig scherm Het podium van Zaal Germinal werd aangekleed als gezellige woonkamer. © Liese Demeulenaere

Volledig scherm Bar Fernanda moet de bouwplannen van de chiromeisjes een financieel steuntje in de rug geven. © Liese Demeulenaere

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.