Noorderkempen zet nog sterker in op digitale inclusie

Daarnaast wordt er in samenwerking met de lokale besturen in alle zes gemeenten laagdrempelige lessen aangeboden om inwoners aan te leren hoe ze best met digitale toepassingen omgaan. Tot slot zal het Digibankenproject openbare computerruimtes inrichten, waar mensen terecht kunnen met hun digitale vragen. Het gloednieuwe, ambitieuze project werd al geselecteerd door de Vlaamse overheid voor een financiële steun van zo’n 500.000 euro. Nu is het alleen nog een kwestie van de juiste materialen en de juiste mensen vinden om het project werkelijkheid te laten worden. “Momenteel wil de ILV Noorderkempen Werkt vooral snel een projectleider Digibanken aanwerven en is verder alvast bezig met de eerste aankopen en verdere voorbereidingen. Als dat lukt, zouden we na de zomer van 2023 het project op volle sterkte moeten hebben uitgerold”, zegt ILV-voorzitter Leen Kerremans hoopvol.