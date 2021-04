Nieuwe arrestatie in onderzoek naar cocaïnewasserij: huurder van loods in alle vroegte uit bed gelicht

Bed

De man huurde de loods waar de cocaïnewasserij was ondergebracht, maar zou volgens de speurders ook betrokken zijn bij de invoer van de drugs. Zijn advocaten betreuren de manier waarop de arrestatie vrijdagochtend werd uitgevoerd. “Na de inval van de politie heeft onze cliënt contact opgenomen met de Federale Gerechtelijke Politie. Hij had de loods in Arendonk gehuurd en doorverhuurd”, zeggen advocaten Jonathan Bogaerts en Tim Smet. “Hij was bereid om mee te werken aan het onderzoek. Tot onze verbazing is hij vrijdagmorgen om 5 uur uit zijn bed gelicht. Dat was nergens voor nodig. Hij had de politie nochtans beloofd onmiddellijk te komen als zij hem wilden ondervragen.”