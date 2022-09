Nieuw beton voor De Brulen en Asselbergen

In De Brulen op het gedeelte De Ramp wordt de betonverharding volledig vernieuwd. Er wordt een omleiding ingesteld langs het vrije gedeelte van De Brulen. In de Asselbergen worden dan weer volledig nieuwe betonvakken voorzien over de hele breedte van de weg in de eerste twee bochten na De Wamp. De eerste bocht wordt aangepakt tussen woensdag 28 september en woensdag 12 oktober. Daarna schuift de werf op naar de tweede bocht. Die zal klaar zijn tegen eind oktober. Tijdens de werken in de Asselbergen is een omleiding voorzien via de Neerstraat en Wippelberg.