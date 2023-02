Neem deel aan de jaarlijkse garageverkoop

Vrouwenbe­we­ging Ferm verzustert met Guate­malteek­se boerinnen: “Het is ongeloof­lijk mooi hoe krachtig zij zijn”

Dankzij de internationale ngo Trias hebben maar liefst vijftien leden van de vrouwenbeweging Ferm, onder hen vijf Kempense dames, een prachtige doch leerrijke reis gemaakt naar Guatemala. De deelneemsters werden namelijk niet alleen ondergedompeld in de Guatemalteekse cultuur, maar ook in de thema’s gender en inclusie. “Hoewel we in verschillende contexten leven, kunnen we gelijkaardige hindernissen ervaren omdat we vrouw zijn."