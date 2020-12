Nabestaanden halen zwaar uit naar doodrijder van Jasper (31): “De enige juiste straf was dat hij zichzelf had doodgereden”

ArendonkKaya W. (36) had 2,42 promille alcohol in het bloed toen hij in februari Jasper Horsting (31) uit Arendonk doodreed. Maar volgens de man zelf gebeurde het ongeval omdat zijn bankkaart van het dashboard viel. “Ik wilde die oprapen en week zo af van mijn rijvak.” Na het dodelijke ongeval vluchtte hij naar Nederland. Het parket vordert een strenge straf, en ook de familie van Jasper haalde vrijdagochtend tijdens zijn proces zwaar uit naar Kaya W. “De enige juiste straf was dat hij zichzelf had doodgereden in plaats van mijn broer”, getuigt de zus van Jasper.