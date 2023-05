Minister Demir komt niet naar Arendonk uit vrees voor groot boerenprotest: “Haar veiligheid kan niet gegarandeerd worden”

Fietsers voelen zich onveilig in Turnhout: “In 2006 bleek al dat die kruispun­ten conflict­vrij moeten worden”

Inwoners van Turnhout vinden hun stad allesbehalve een fietsveilige gemeente. Dat blijkt uit het VeloVeilig-rapport van HLN. Vooral de kruispunten op de ring worden als onveilig ervaren. Een probleem, want dagelijks steken 4.000 fietsers de ring over. “Tien jaar geleden stelden we al een dossier op voor de Vlaamse Overheid om de kruispunten op de ring conflictvrij te maken. Maar alles gaat zo traag...”, reageert schepen van Mobiliteit Marc Boogers.