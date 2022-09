Memorial Rik Van Steenbergen start en komt aan in ‘zijn’ Arendonk: “Het moeten niet altijd de grootsteden zijn”

ArendonkOp zondag 9 oktober rijdt de Memorial Rik Van Steenbergen weer uit, na een pauze van twee jaar. Opvallend? De wedstrijd start én eindigt dit jaar voor het eerst in Arendonk, het geboortedorp van de herdachte wielerlegende Rik I. En dat is natuurlijk een hele eer voor de gemeente. “Als het aan ons ligt, dan komt de wedstrijd elk jaar naar Arendonk”, zegt schepen voor Sport An Hermans trots.

Rik Van Steenbergen werd geboren op 9 september 1924 te Arendonk. Hij bracht er z’n ganse jeugd door en zette de gemeente op de kaart met zijn eerste grote zeges in de jaren 40. Zo won hij in die periode tweemaal de Ronde van Vlaanderen, tweemaal Parijs-Roubaix en ook eenmaal het WK op de weg. In de loop van de jaren 50 verliet hij Arendonk voor Zoersel. De Arendonkenaar bleef ondertussen wel hoge toppen scheren: de Waalse Pijl, Brussel-Parijs, Milaan-San Remo... hij won het allemaal. Ook wist hij nog tweemaal de wereldtitel op de baan te veroveren. In de jaren 50 en 60 reed hij ook geregeld op de piste, waar hij eveneens menig trofee in ontvangst mocht nemen. Nadat hij na een lange en succesvolle carrière zijn fiets aan de haak ging, kreeg Van Steenbergen het moeilijk. Hij speelde zelfs mee in een - voor die tijd erotische - film om bij te verdienen.

Volledig scherm Rik Van Steenbergen triomfeert in 1954 in Milaan-Sanremo. © Belga/AFP

Nieuw leven

Desondanks blijft het sportieve palmares van Rik I indrukwekkend. In 1991 werd daarom beslist om de wielerlegende te eren met een eigen wedstrijd: de Grote Prijs Rik Van Steenbergen in Aartselaar. Na zijn dood in 2003 werd de wedstrijd omgedoopt tot de Memorial Rik Van Steenbergen. De eendaagse koers werd elk jaar gereden tot en met 2012. Door financiële problemen bij de organisatie werd de wedstrijd het jaar nadien geschrapt. Maar in 2019 werd de koers nieuw leven in geblazen met een nieuw parcours in de Kempen. “Beerse was toen de startplaats, Arendonk de aankomstplaats. En eerlijk? Ik schrok ervan hoeveel volk daar wel niet aan de finish stond. Heerlijk was dat”, lacht schepen voor Sport An Hermans.

Volledig scherm In 2019 was Arendonk enkel de aankomstplaats voor de vernieuwde Memorial Rik Van Steenbergen. © Photo News

En dat enthousiasme is ook de organisatie van de vernieuwde Memorial niet ontgaan. “Drie jaar geleden werden wij benaderd door de organisatoren. Zij wilden gesprekken opstarten om de wedstrijd het volgende jaar volledig naar Riks geboortedorp te brengen. Dat vonden wij natuurlijk fantastisch. Het moeten echt niet altijd de grootsteden zijn, toch? (lacht) Maar door corona kon dat in 2020 uiteraard niet. In 2021 mocht het in principe doorgaan, maar het was wat te kort dag om dat allemaal nog in orde te brengen”, vertelt Hermans. “Maar dit jaar kan het dus wel. Zondag 9 oktober is het zover. Dan wordt de start gegeven aan het Sint-Claracollege.” De coureurs rijden dan eerst nog een hele toer door het dorp om daarna richting Retie te trekken. Vervolgens wordt er een grote omloop gereden via Dessel, Geel, Kasterlee, Oud-Turnhout en Ravels om dan Arendonk terug binnen te rijden voor een tweede ronde. Vanaf de tweede binnenkomst in Arendonk volgen ze viermaal de lokale omloop door de gemeente om terug te eindigen bij het Sint-Claracollege.

Symbolisch

“De Arendonkenaars zullen dus veel kansen krijgen om de wielrenners te zien passeren. Ik hoop dan ook dat iedereen lekker buiten voor zijn deur gaat zitten met zijn buren en geniet van de koers. Het moet een echt dorpsfeest zijn”, zegt ze. “Bij de jongere mensen is Rik Van Steenbergen wellicht minder bekend. Zij scharen zich eerder achter onze jonge talenten, zoals Dries Van Gestel. Maar bij de oudere generaties is Van Steenbergen nog steeds een klinkende naam. In die tijd was hij natuurlijk een echt fenomeen. Als hij reed, dan zaten de mensen aan hun tv gekluisterd om hun held nogmaals te zien winnen”, vertelt ze. “Dat ‘zijn’ koers nu naar zijn geboortedorp komt, is dus heel symbolisch. Maar het is ook een prachtige manier om die sfeer, dat enthousiasme van vroeger terug aan te wakkeren. Dat geeft een enorme meerwaarde, niet alleen op sportief vlak, maar ook op sociaal vlak. Het brengt onze inwoners, jong en oud, weer dichter bij elkaar. Als het aan ons ligt, dan blijft deze bijzondere koers dus in Arendonk. Helaas is dat niet aan ons om te beslissen, maar aan de organisatie. Hopelijk kunnen we ze dus overtuigen door er dit jaar een topeditie van te maken”, lacht ze.

Volledig scherm In 2004, een jaar na zijn dood, werd wielerlegende Rik Van Steenbergen gehuldigd met een borstbeeld in Arendonk. © Liese Demeulenaere

