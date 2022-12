Man (57) filmt ex-vriendin en haar dochters stiekem in badkamer

In juni van dit jaar kwam aan het licht dat de 57-jarige M.P. uit Vosselaar stiekem opnames maakte van zijn voormalige vriendin en haar twee dochters terwijl ze ontbloot. Hij deed dat in de badkamer van haar woning in Arendonk. De man kocht daarvoor een kleine camera aan. Hij beweert dat hij nog maar pas bezig was met het maken van filmpjes, maar uit onderzoek blijkt dat hij al een par jaar bezig was met het voyeurisme. De man wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden. Twaalf maanden daarvan zijn wel voorwaardelijk uitgesproken. De dochters van zijn ex-vriendin krijgen ieder een schadevergoeding van 1.575 euro. Over de schadevergoeding voor de ex-vriendin wordt later pas beslist. Eerst moet er onderzoek worden gedaan naar de psychische gevolgen voor haar van het voyeurisme.