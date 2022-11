Lokaal dienstencentrum organiseert groepsaankoop van oordoppen op maat

Arendonk Frietrock Metal Fest schenkt 5.000 euro aan twee goede doelen en maakt nog iets duidelijk: “Wij hebben niets te maken met faillisse­ment van vzw Frietrock Ieper”

De organisatie achter Frietrock Metal Fest in Arendonk schenkt opnieuw een bedrag van 5.000 euro aan twee goede doelen. Het bedrag gaat naar een armoedeorganisatie in Arendonk en de kortfilm Scherven van regisseur Kenneth Kerckhofs. Een kleine domper op de feestvreugde is de verwarring die ontstaan is nadat in het West-Vlaamse Ieper de vzw Frietrock Ieper failliet is verklaard. “We houden zeker niet op te bestaan en wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor hun schulden”, zegt Inge Daems.

27 oktober