Lokaal bestuur peilt naar het algemeen welbevinden van de Arendonkenaar

“Het onderzoek richt zich op iedereen ouder dan 16 jaar die in Arendonk woont, werkt of naar school gaat. Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk informatie verzamelen, zodat we ons lokaal beleid kunnen bijsturen waar nodig”, klinkt het bij de gemeente. Er werden twee verschillende vragenlijsten opgesteld: eentje voor inwoners en voor wie in Arendonk werkt of schoolloopt en eentje voor professionelen. Beide zijn beschikbaar op de website van de gemeente.