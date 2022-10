Leerlingen GBS Sint-Jan en Academie Arendonk werken samen aan kunst voor nieuw schoolgebouw

Turnhout WK VOETBAL. Nog twee maanden tot Qatar, maar ligt Turnhout (al) wakker van de Rode Duivels? “Nog geen enkele aanvraag binnen”

De energiecrisis en de periode van het jaar - het WK wordt voor het eerst niet in de zomer georganiseerd - zullen ongetwijfeld een invloed hebben op de beleving van het WK voetbal in Turnhout. Dat blijkt uit onze rondvraag in de Binkenstad. “Bij andere grote tornooien zijn er meerdere kandidaten om een scherm te plaatsen. Voor dit jaar hebben we nog geen enkele aanvraag voor een WK-event binnen", zegt burgemeester Paul Van Miert. Wordt het dan een winters voetbalfeest in mineur? Of komt de horeca met een oplossing?

21 september