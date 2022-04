Kunstschaatsclub Nieuw Olympia huldigt vicewereldkampioene Loena Hendrickx: “Nooit gedacht dat zo’n speelvogel het zo ver zou schoppen”

TurnhoutLoena Hendrickx (22), onze vicewereldkampioene in het kunstschaatsen, is dinsdagavond gehuldigd door haar oude schaatsclub Nieuw Olympia Turnhout (NOT). Ze werd ontvangen in binnenspeeltuin Raf & Otje, hetzelfde gebouw waar ze lang geleden haar eerste stappen op het ijs zette. “Ze was zo’n speelvogel. Ik had toen nooit gedacht dat zij ooit vicewereldkampioene zou worden”, lacht Roger Broeckx, voorzitter van kunstschaatsclub NOT.

De ijspiste in de Otterstraat is ondertussen al zes jaar verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor binnenspeeltuin Raf & Otje. Toch bleef de plaatselijke kunstschaatsclub NOT bestaan om de leden te blijven ondersteunen in hun schaatscarrière. Een van die leden is niemand minder dan Loena Hendrickx, die eind maart de zilveren medaille veroverde op het wereldkampioenschap in Montpellier. Geen betere gelegenheid dus voor club Nieuw Olympia Turnhout om zijn kampioene te huldigen en een reünie te houden.

Afgelopen dinsdag was het dan eindelijk zover. Alle (oud-)leden verzamelden samen met Turnhoutse schepen van Sport Jan Van Otten, Arendonkse burgemeester Kristof Hendrickx en de voorzitter van de Belgische kunstschaatsfederatie in de binnenspeeltuin om Loena met een daverend applaus te ontvangen. “We hebben Loena letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. Dat verdiende ze ook na zo’n knappe prestatie. Geen enkele solist uit België heeft dat haar voorgedaan”, vertelt voorzitter Roger Broeckx. “Maar het was vooral plezant om iedereen nog eens terug te zien en samen herinneringen op te halen. De schaatsbaan is nu al zes jaar dicht. Sommige leden waren bijna onherkenbaar. (lacht) Maar ik ben blij dat we nog eens konden bijpraten en goed konden lachen."

Speelvogel

Het weerzien met de vicewereldkampioene zelf was echter vrij emotioneel. “Loena is als het ware bij ons op de schaatsbaan geboren. (lacht) Zij zat immer nog in de buik van haar mama toen Jorik hier al kwam schaatsen. Ook als klein meisje hebben wij op haar gepast in de cafetaria wanneer haar mama bij grote broer aan de schaatsbaan stond”, blikt Roger terug. “En dan kwam het moment dat ze zelf het ijs op ging. Maar dat was een speelvogel tot en met! Ik zou toen nooit gedacht hebben dat zij ooit vicewereldkampioene zou worden. (lacht) Toen ze bij de junioren zat, begon dat stilaan wel te beteren. En kijk hoe ver ze het nu al geschopt heeft. Het is ongelooflijk.”

Volledig scherm Loena Hendrickx met enkele schaatsvrienden van club Nieuw Olympia Turnhout. © RV

Tijdens de reünie werd daarom ook Loena’s fantastische kür in Montpellier op het grote scherm getoond. “Jorik stond toen naast me en hij zei dat hij eigenlijk niet wilde kijken. Als trainer-coach ziet hij natuurlijk alleen de fouten die er nog in zitten. Ik kon dat niet geloven”, lacht Roger. “Dat is zo gek. Ik zie dat allemaal niet, ik zie alleen een prachtprestatie”, glundert hij.

Einde verhaal

Toch was er ook een trieste noot op de reünie, want kunstschaatsclub NOT kondigde aan de boeken toe te doen. “Het is einde verhaal: we trekken de stekker eruit. In 2016 moesten we met pijn in het hart de schaatsbaan sluiten. Sindsdien hebben we onze leden op administratieve steun na dus niets meer te bieden”, zucht Roger. “Het doet me echt pijn. De schaatsbaan werd opgericht door mijn vader in 1976. In de jaren 90 nam ik het roer over en nadien werd ik ook voorzitter van de schaatsclub. Ik heb hier dus heel wat watertjes doorzwommen.”

Gelukkig weet de voorzitter het afscheid wel te relativeren door de mooie herinneringen te koesteren. “Als club hebben we toch heel wat bereikt. En dan denk ik niet alleen aan Loena en Jorik. Ook Carine Herrygers, Loena’s voormalige coach, is groot geworden in onze club en trok drie keer naar de Olympische Winterspelen. Zij coacht nu overigens Lindsay van Zundert. Ook zij heeft bij ons leren schaatsen en ging dit jaar voor Nederland naar de Spelen”, vertelt Roger. “Maar daarnaast hebben we als club ook grote internationale wedstrijden georganiseerd, zoals de Kempen Trophy single én synchro. Daar namen schaatsers van over de hele wereld aan deel”, blikt hij trots terug. “Dat betekende ook echt wel iets. Als het aankwam op kunstschaatsclubs waren wij dé referentie in heel België. Het is dus het einde van een mooi hoofdstuk, waarop we heel trots mogen zijn.”

Volledig scherm Loena en coach Jorik worden in de bloemtjes gezet. © RV

Volledig scherm Jorik en Loena Hendrickx met NOT-voorzitter Roger Broeckx. © RV