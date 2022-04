Kelder van zwembadcafetaria loopt onder water door gesprongen leiding

“De concessionaris van de cafetaria had zijn zaak om kwart voor twaalf gesloten en het alarm opgezet. Nog geen uur later, rond half een, kreeg hij een melding van het centrale alarm. Toen hij ging kijken, stond de kelder volledig onder water. Er bleek een leiding gesprongen te zijn”, zegt schepen van Sport An Hermans. “De kelders van de cafetaria en het zwembad zijn verbonden. Gelukkig was de concessionaris er op tijd bij. Daardoor zijn de machines onder het zwembad zelf gespaard gebleven. In de kelder van de cafetaria stonden wel enkele diepvriezers. Die zijn nu niet meer te redden.”

De brandweer heeft intussen het water weggepompt en Pidpa is ter plaatse gekomen om het lek te herstellen. Het zwembad is gewoon open, maar de cafetaria blijft gesloten totdat alles gekuist en gerepareerd is. “De schade is groot. Voor de concessionaris is dit natuurlijk een grote domper aangezien hij veel inkomsten misloopt. Hopelijk is alles snel weer in orde.”