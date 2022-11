Jonge winkeldieven gevat door patrouilles: Beide verdachten waren onder invloed

Hoogstraten Organisa­tie Bar Qatar en Coöperatie Hoogstra­ten organise­ren op wedstrijd­da­gen Rode Duivels actie op voor het goede doel

Nog iets minder dan een week en het WK voetbal in Qatar wordt op gang getrapt. In een van de hallen van de Coöperatie Hoogstraten is iedereen welkom in Bar Qatar. De organisatoren en de Coöperatie organiseren ook het ludieke spel ‘een goed doel voor het goede doel’. De opbrengst gaat naar stichting De Kleine Strijders.

14 november