IJssalon De Drie Beren stunt opnieuw met gigantisch maïsdoolhof: “Alle paden samen zijn wel 2,4 kilometer lang”

Op de velden naast IJsalon De Drie Beren werd lange tijd gehooid, maar een jaar geleden besloot ijsboer Gwen het eens over een andere boeg te gooien en er maïs te planten. Niet om te oogsten, maar om te stunten. “Het was eens tijd voor iets anders. Vorig jaar hebben we daarom maïs gezet om een groot doolhof in te maken, en dat was ons eigenlijk heel goed meegevallen”, vertelt Gwen. Het doolhof was namelijk een schot in de roos en lokte maar liefst 6.000 bezoekers. Alle paden samen waren toen goed voor 1,8 kilometer. Voor de tweede editie wilde Gwen het nog grootser aanpakken. “Nu zitten we toch wel aan 2,4 kilometer. Ik had gehoopt dit jaar het grootste maïsdoolhof van België te hebben, maar De Bosrust in Essen is me voorbijgestoken. Hij was vorig jaar al de grootste, maar heeft er nu nog een schepje bovenop gedaan. (lacht) Wij hebben een domein van 1,5 hectare, hij is opgeschaald naar 4 hectare. Daar kunnen we niet tegenop”, zegt hij.