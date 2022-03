Huurder krijgt 7 jaar cel voor groot drugslabo in boerderij aan Asselbergen

Arendonk Arendonke­naars geven olympiër Loena warm welkom: "Ongeloof­lijk knap wat zij teweeg­brengt in onze kleine gemeente”

Loena Hendrickx (22) is sinds maandag weer thuis van haar avontuur op het olympische ijs in Peking. Om haar te verwelkomen en te feliciteren met haar knappe prestatie organiseerde haar familie woensdag een groot dankfeest voor alle Arendonkenaars in De Garve. Als een echte vedette poseerde Loena voor selfies, nam ze bloemen in ontvangst en werd ze letterlijk op handen gedragen door haar oudere broers. “Het is wat buiten mijn comfortzone, maar ik geniet met volle teugen”, zegt ze.

24 februari