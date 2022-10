Huis van het Kind lanceert digitaal loket kinderopvang

Oud-Turnhout N-VA krijgt extra schepen in minder­heids­co­a­li­tie: “Onze inwoners zullen geen enkele impact voelen”

Bart Vermeiren (N-VA) heeft donderdagavond de eed afgelegd als nieuwe schepen in Oud-Turnhout. Het is meteen de start van een nieuwe (minderheids)coalitie in de gemeente na het vertrek van LB18. “Punt per punt zal bekeken moeten worden waar we steun voor krijgen en waarvoor niet”, klinkt het.

7 oktober