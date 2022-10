Herontdek de vergeten grensweg tijdens mooie wandelvertelling

“In 1836 creëerde de gemeente Arendonk een 4 kilometer lange weg precies langs de Nederlandse grens. Na verloop van tijd verdween deze weg onder de begroeiing, en daarmee ook in de vergetelheid. Ruim 180 jaren gingen voorbij”, klinkt het bij de gemeente. “Tot in 2018. Toen stootten de provincie Antwerpen en gemeente Arendonk per toeval op het bestaan van deze weg tussen grenspalen 204 en 205. Een speurtocht in oude archieven volgde en de geschiedenis van de weg kwam stukje bij beetje aan het licht.”