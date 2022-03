Grote renovatiewerken aan brug Voorheide voor onbepaalde duur uitgesteld

ArendonkBrug 5 in Voorheide op de weg naar Reusel zou deze maand op de schop gaan voor een grondige renovatie, maar de werkzaamheden worden nu voor onbepaalde duur uitgesteld. “Tal van zaken waren nog niet in orde. Zo kan er niet gestart worden met de werken”, zegt schepen voor Openbare Werken Luc Bouwen.

Brug 5 aan Voorheide ligt over het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, op ongeveer 2 kilometer van de Nederlandse grens. De brug kreeg eerder aan beide zijden al nieuwe fietsbruggen, maar heeft nu ook nood aan een nieuw wegdek, een waterdichte rok, brugdekvoegen en leuningen. Ook het beton aan de onderzijde van de brug moet worden hersteld. De werken zouden deze maand starten, zo’n half jaar duren en enige verkeershinder veroorzaken.

Nu blijkt de start van de werken voor onbepaalde tijd uitgesteld te zijn. “Agentschap voor Wegen en Verkeer wilde daar inderdaad in maart mee starten, maar dat was veel te kort dag. Zo stond de signalisatie voor de omleiding nog helemaal niet op punt. Ook op vlak van veiligheid waren er nog veel knelpunten”, zegt schepen voor Openbare Werken Luc Bouwen. “Daarnaast moeten er nog verschillende onderzoeken gebeuren. Zo willen we bekijken hoe de kanaaldijk in de toekomst gebruikt kan worden door de hulpdiensten en welke aanpassingen er daarvoor zouden moeten gebeuren."

Monitoren

Wanneer de werken dan wel van start zullen gaan, is nog onbekend. “We hopen dat dat zo snel mogelijk kan gebeuren. Zo lopen we ondanks het uitstel geen risico om in de winterperiode te belanden met de werf, want dan zal de hinder nóg langer duren.” De komende maanden blijft AWV wel de staat van de brug monitoren en zullen experts controles uitvoeren. De algemene stabiliteit van de brug zou op dit ogenblik niet in gevaar zijn. Als de experts bij de controles een acute verslechtering vaststellen, evalueert AWV in samenspraak met de gemeente de planning van de werken.

Verkeershinder

Wanneer de werken effectief opstarten, wordt de brug een half jaar afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Verkeer tussen Reusel en Arendonk zal dan een omleiding volgen via de Postelsedijk en de E34. Voor vrachtverkeer geldt een aparte omleiding via de A67 en E34. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de fietsbruggen om het kanaal over te steken.

