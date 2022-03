Gratis beweegsessies zetten Arendonk aan het sporten

Turnhout Leerlingen houtbewer­king bouwen afdak voor Stoktse­plein

Leerlingen van het zesde jaar Houtbewerking van Talentenschool Turnhout hebben een afdak in elkaar getimmerd voor het Stoktseplein. “Wanneer we met projecten ons steentje kunnen bijdragen tot een betere buurt, willen we ons zeer graag engageren”, zegt directeur Wesley Wouters.

15 maart