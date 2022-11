Gluren bij de Buren zoekt podiumtalent

Gluren bij de Buren is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arendonk, Balen, Geel, Laakdal, Lommel, Mol en Retie. “Het concept is eenvoudig: podiumkunstenaars uit verschillende disciplines steken hun gemeentegrenzen over om op te treden in een onbekende huiskamer of tuin. Of je nu pas start als artiest of al heel wat jaren meedraait, of je nu singer-songwriter, dichter, balletdanser of verhalenverteller bent, soloartiest of een meerkoppig collectief: wij zetten je graag in de spotlight”, klinkt het.