Gezamenlijk digitaal loket geeft gezinnen gelijke kansen op kinderopvang

Het nieuwe digitale systeem maakt de zoektocht van gezinnen naar kinderopvang een stuk eenvoudiger, want alle beschikbare opvangplaatsen zijn er in een oogopslag te zien. Ouders kunnen er zich ook informeren over de prijs en kwaliteit van de opvangplaatsen. Ouders die niet zo computervaardig zijn of de Nederlandse taal niet kennen, kunnen echter nog steeds terecht in het fysiek loket in het Huis van het Kind. Daarnaast biedt het digitale loket een meerwaarde voor de lokale besturen. Door het gebruik van een digitaal systeem ontstaat er namelijk samenwerking tussen kinderopvanginitiatieven en de registratie van kinderopvangvragen verloopt gecoördineerd. Het beleid krijgt informatie uit de eerste hand over eventuele tekorten in het aanbod kinderopvang binnen de gemeente.