Gemeente viert Week van de Bij met gratis bloemenzaad

Kempen Smaakbele­ving van een zwaar bier, maar met een lager alcoholper­cen­ta­ge: wij proefden zeven bieren uit de Kempen

Een frisse pint op een terras in uw stad of buiten in de tuin: het smaakt altijd. Maar als Belg kiezen we toch héél vaak voor de smaakbeleving en het karakter in het glas en dan kom je bijna automatisch uit bij de ‘zware jongens’ van toch 7 procent of meer. Toch is er ook de tendens van mensen die de smaakbeleving én het karakter nog altijd belangrijk vinden, maar toch liever iets van een iets lager alcoholpercentage willen. Brouwers spelen daar meer en meer op in. Wij kozen voor u zeven Kempensen bieren uit, allemaal tussen 0 en 6 procent. De Kempen, ‘das karakter in je glas’.

21 mei