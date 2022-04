Gemeente verdubbelt opbrengst van lokale initiatieven voor Oekraïne

Turnhout Vooruit voert actie tegen tariefver­ho­ging De Lijn: "Onbeperkt openbaar vervoer voor 7 euro per dag”

De partij Vooruit heeft vrijdagochtend in Turnhout actie gevoerd tegen de tariefverhoging van De Lijn. Vlaams parlementslid Hannes Anaf vindt het onbegrijpelijk dat de tariefverhoging is doorgevoerd op een moment dat de prijzen aan de pomp onhoudbaar worden. “Vooruit wil onbeperkt openbaar vervoer in België voor 7 euro per dag”, zegt Hannes Anaf.

