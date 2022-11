Gemeente Arendonk lanceert digitaal loket voor aanvraag van attesten en uittreksels

Via het uitgebreide digitale loket kunnen inwoners in enkele muisklikken allerlei attesten aanvragen, zoals bevolkingsattesten uit het rijksregister, aktes uit de registers van de burgerlijke stand en uittreksels uit het strafregister. Om de documenten aan te vragen via het digitaal loket, moeten inwoners zich aanmelden met hun identiteitskaart en kaartlezer of via de app itsme. De opgevraagde documenten worden automatisch aangeleverd via e-mail of eBox, zonder dat daar de tussenkomst van een ambtenaar voor nodig is.