GBS Sint-Jan wordt GBS De Stip: “De leerlingen mochten zelf voorstellen indienen”

ArendonkGBS Sint-Jan verandert van naam. Wanneer de school in september definitief verhuist naar het gloednieuwe gebouw in de Kerkstraat, gaan de leerlingen voortaan naar GBS De Stip. De nieuwe naam is een vette knipoog naar de middenstip van het voormalige voetbalveld van KFC Verbroedering Arendonk, waar de nieuwe klaslokalen momenteel worden gebouwd. “We waren nog een van de weinige gemeentescholen in Vlaanderen met een Sint-naam”, zegt directeur Jan Van Gorp.

De leerlingen van de gemeentelijke basisschool Sint-Jan zaten steeds verspreid over twee locaties in de Kerkstraat en de Schoolstraat, maar daar komt binnenkort verandering in. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een gloednieuw schoolgebouw in de Kerkstraat, waar alle leerlingen vanaf volgend schooljaar samen les zullen krijgen... in GBS De Stip. “Het idee om van naam te veranderen, circuleerde eigenlijk al veel langer. Als gemeentelijke school willen we toch enige neutraliteit nastreven en benadrukken dat ook andere geloofsovertuigingen dan het katholieke geloof hier welkom zijn”, vertelt directeur Jan Van Gorp. “We waren nog een van de weinige gemeentescholen in Vlaanderen met een Sint-naam. Die Sint verwijst natuurlijk naar ons cultureel verleden, maar dekt de huidige lading en visie van onze school niet meer. Vandaar dat we op zoek gingen naar een nieuwe naam, die dat wel doet. Onze verhuizing in september was ook het ideale moment om de nieuwe naam te lanceren.”

Middenstip

De school ging daarom te rade bij haar leerkrachten, ouders, leerlingen en andere betrokkenen voor een brede bevraging. “Zij mochten allemaal voorstellen indienen. Van alle ideeën hebben we uiteindelijk een top drie gemaakt. Bovenaan stond GEBAAR, een mooie afkorting van Gemeentelijke Basisschool Arendonk. Toch is het dat niet geworden omdat we niet de enige gemeentelijke basisschool in het dorp zijn”, legt hij uit. “Een tweede optie was Stroom, waarmee we verwezen naar de ‘donk’ in de naam van onze gemeente. Maar dat vonden we toch beter passen bij Antwerpen en de Schelde. (lacht) De laatste optie was dan De Stip, waar we erg tevreden over zijn. Het rolt van de tong, nodigt uit tot creativiteit en spreekt tot de verbeelding. Het is immers een verwijzing naar de middenstip van het voormalige voetbalveld van KFC Verbroedering Arendonk. Daar waar vroeger de match begon, begint nu de schoolcarrière van onze leerlingen. Ze moeten leren samen spelen, oefenen om beter te worden, ... Ja, er vallen veel parallellen te trekken."

Huisstijl

De nieuwe naam werd afgelopen vrijdag officieel voorgesteld op de school met enkele leuke optredens van de leerkrachten. “Elk leerjaar had ook een grote letter van de naam gekregen om creatief te versieren. Vrijdag werden ze weer allemaal bij elkaar gezet voor de ‘onthulling’”, vertelt de directeur. “Maar voorlopig zitten we nog in de oude gebouwen en dus heten we nu nog Sint-Jan. Pas wanneer we verhuizen in september, bij de start van het nieuwe schooljaar, zijn we officieel De Stip. Dat geeft ons ook nog een half jaartje de tijd om te wennen aan de naam en te werken aan een nieuwe huisstijl inclusief nieuw, professioneel logo.” Want de nieuwe school mag er zijn. Het is een modern gebouw met een kostenplaatje van ruim 10 miljoen euro, dat plaats biedt voor maar liefst 500 leerlingen. “Momenteel tellen we een 400-tal leerlingen, maar we wilden dat er ruimte was voor eventuele groei”, besluit Van Gorp.

