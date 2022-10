Frietrock Metal Fest schenkt 5.000 euro aan twee goede doelen en maakt nog iets duidelijk: “Wij hebben niets te maken met faillissement van vzw Frietrock Ieper”

ArendonkDe organisatie achter Frietrock Metal Fest in Arendonk schenkt opnieuw een bedrag van 5.000 euro aan twee goede doelen. Het bedrag gaat naar een armoedeorganisatie in Arendonk en de kortfilm Scherven van regisseur Kenneth Kerckhofs. Maar een kleine domper op de feestvreugde is de verwarring die ontstaan is nadat in het West-Vlaamse Ieper de vzw Frietrock Ieper failliet is verklaard. “We houden zeker niet op te bestaan en wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor hun schulden”, zegt Inge Daems.

Volledig scherm Inge Daems en Danny Vermeijen maken het festivalterrein van Frietrock klaar © Jef Van Nooten

De handelsrechtbank van Ieper heeft begin deze week de vzw Frietrock Ieper failliet verklaard. Het kleine stadsfestival van Ieper moest na dertien jaar de handdoek in de ring gooien en ondertussen is er ook een curator aangesteld. En dat lijkt nu ook even wat nare gevolgen te hebben voor het festival Frietrock Metal Fest dat al jaren doorgaat in de Kempen (Retie en Arendonk). Een festival met een volledig ander muziekgenre en concept, want Frietrock Metal Fest is een podium enkel voor metalbands én ze schenken jaarlijks een overgroot deel van de opbrengst weg aan een of meerdere goede doelen. “Wij willen dan ook absoluut duidelijk maken dat onze vzw Frietrock niéts met dat faillissement te maken heeft en dat wij dus ook helemaal niet ophouden te bestaan”, zegt Inge Daems. “Het gaat dus niet over ‘onze’ Frietrock met ondernemingsnummer BE0661.774.283 maar wel die van Ieper met ook een totaal onder ondernemingsnummer BE0627.612.665.”

Volledig scherm Bezoekers van Frietrock Metal Fest in Arendonk © Jef Van Nooten

Aanmaningen

Het vervelende is dat ze nu in Arendonk wel last hebben met de naamsverwarring. “Wij krijgen op dit moment verschillende e-mails en aangetekende brieven over nog openstaande schulden”, zegt Inge Daems. “Enorm vervelend want we hebben er echt niets mee te maken. Ons evenement vond eind augustus plaats aan de Hoendergaarsen in Arendonk. Het evenement in Ieper vond plaats van 9 tot 11 september in het Festivalpark Ter Waarde in Ieper. Laat ons dus héé duidelijk zijn dat schulden die daar zijn gemaakt niet op onze vzw verhaald kunnen worden. En om het helemaal duidelijk te maken: wij hebben zelfs al een nieuwe editie vastgelegd voor 2023 op 25, 26 en 27 augustus.”

Volledig scherm Frietrock Metal Fest schenkt 5.000 euro aan twee goede doelen. © RV

Goede doelen

Maar Frietrock Metal Feest heeft dus ook nog een beetje goed nieuws. Het kan recent twee goede doelen enorm blij maken met een cheque van elk 2.500 euro. Die bedragen gaan naar de minderbedeeldenwerking in Arendonk die onder meer zorgen dat kinderen een kerstcadeau krijgen waar er normaal geen onder de kerstboom ligt. Daarnaast gaat er ook een cheque naar regisseur Kenneth Kerckhofs. Die maakte recent de kortfilm Scherven, een film ter preventie van zelfdoding. Iets wat Inge door de overlijden van haar partner en medeorganisator van Frietrock Metal Fest Jan Daneels nauw aan het hart ligt. “Met dit bedrag kunnen we ervoor zorgen dat de film sneller klaar zal zijn en daardoor hopen we dat meer mensen sneller terug in de hulpverlening terecht kunnen komen”, aldus de regisseur.

