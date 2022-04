Fietsersbond maakt zich zorgen over verkeerssituatie dorpskern: “We vrezen voor de veiligheid van onze fietsers”

De Arendonkse afdeling van de Fietsersbond viert bijna haar derde verjaardag. De jonge vereniging wil de fiets promoten als een goedkoop, milieuvriendelijk en gezond vervoersmiddel en door overleg met het gemeentebestuur de verkeerssituaties veiliger maken voor fietsers en andere weggebruikers. Arendonkenaars kiezen daardoor meer en meer de fiets voor verplaatsingen in eigen dorp. Dat is een goede zaak, maar volgens de Fietsersbond is het dorp daar eigenlijk nog niet op voorzien. Zo mag er in de meeste straten van de dorpskern 50 km per uur gereden worden, ook op wegen zonder gescheiden fietspad. “Maar wanneer fietsers en gemotoriseerd verkeer de weg moeten delen is dat te snel om de veiligheid van onze zwakke weggebruikers te garanderen”, zegt voorzitter Hilde De Laat

De Fietsersbond pleit daarom voor een verlaging van de snelheid naar 30 km per uur in vijftien bijkomende straten. In sommige straten vragen de fietsers zelfs om de invoering van een woonerf met een maximum snelheid van 20 km per uur. Naast de snelheid in het dorpscentrum vormt ook het vrachtverkeer in de kern een gevaar voor de fietsers. “Verschillende werven in het centrum trekken sowieso al meer vrachtverkeer. En de volgende weken starten er nog nieuwe werven op. Maar daarnaast zien we ook weer meer doorgaand vrachtverkeer in onze gemeente opduiken”, klinkt de voorzitster bezorgd. “Doorgaand vrachtverkeer is eigenlijk sowieso niet welkom in de kern. Maar door de werken in de Wezenstraat en de omleiding die daarbij hoort, concentreert al het zwaar verkeer dat het verbod aan zijn laars lapt, zich nu ook nog aan de scholen in de Kloosterbaan.”