Fietsersbond en handelaar staan handen in elkaar: “Ons dorp heeft tal van handelszaken op winkelafstand”

Met de actie ‘Fietsplezier Winkelhier’ slaan de Arendonkse Fietsersbond en de lokale Unizo-afdeling opnieuw de handen in elkaar om de Arendonkenaars aan te moedigen om lokaal te winkelen en om verplaatsingen in de dorpskern per fiets of te voet te doen. “De Arendonkse fietsersbond werd in 2019 opgericht. En sindsdien werden al heel wat acties opgezet om het fietsen in de gemeente te promoten en veiliger te maken. Ook heel de maand juni wil de lokale afdeling van de fietsersbond het fietsen weer in de kijker zetten met de actie Winkelhier Fietsplezier”, vertelt voorzitter Hilde De Laat. “Door de samenwerking met Unizo hangen er de hele maand juni bij de lokale handelaars affiches die oproepen tot fietsen. En de handelaars geven speciale aandacht aan de klanten die per fiets komen winkelen.”

Korte verplaatsingen

De actie roept behalve tot fietsen ook op om lokaal te winkelen. De actie werd een eerste keer georganiseerd in 2020, in volle coronacrisis. “Toen konden de lokale ondernemers wel een steuntje in de rug gebruiken, maar ook nu staat de steun aan de lokale ondernemer opnieuw centraal. De samenwerking tussen Unizo en de Fietsersbond is ook heel logisch”, meent Hilde De Laat. “Als we de fiets willen promoten als vervoersmiddel is het toch normaal dat we inzetten op korte verplaatsingen. En in onze gemeente zijn er heel wat handelszaken op fietsafstand.”

Fietstas

Het enthousiasme in Arendonk is groot. In totaal 39 lokale handelaars schreven zich in voor Fietsplezier Winkelhier. Zij zullen in de maand juni een deelnamekaart afstempelen voor ieder winkelbezoek te voet of per fiets. “Voor iedere volle stempelkaart voorziet de Fietsersbond een handige winkeltas die het winkelen nog gemakkelijker en leuker maakt. Een tombola onder de volledig afgestempelde kaarten, geeft bovendien ook nog kans op leuke waardebons van de deelnemende handelaars”, besluit voorzitter Hilde De Laat. “We hopen met deze actie mensen te laten inzien dat lokaal winkelen per fiets gewoon leuk, handig en snel is. Te vaak rijden we een kwartier of langer met de auto naar een handelszaak of shoppingcentrum vanuit het idee dat de wagen sneller is. En dat terwijl we hetzelfde product op een paar minuten fietsen kunnen vinden in ons eigen dorp en met een fietsparkeerplaats aan de winkeldeur.”