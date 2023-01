Fanfare Wampegalm trapt jubileumjaar op gang met spectaculaire lichtshow: “De fanfare is een eeuweling en dat zal Arendonk geweten hebben!”

In 1923 beslisten acht ervaren muzikanten uit Arendonk een nieuwe fanfare op te richten. Ze spraken nog enkele andere geïnteresseerden aan en op 7 juli dat jaar zag ‘De Wampegalm’ het levenslicht. Door de jaren heen kende de vereniging een flinke groei en fleurde ze tal van bijzondere gelegenheden op in het dorp, van schoolfeesten tot de jaarlijkse intrede van Sinterklaas en de opening van de kermis. De fanfare moet ondertussen zowat alle straten van Arendonk gezien hebben. In 1973 was De Wampegalm nog steeds levend en wel en mocht de fanfare de ‘Koninkijke’-titel aannemen ter gelegenheid van haar 50ste verjaardag. Nu zijn we nog eens 50 jaar later en de klanken van blazers en slagwerkers galmen nog steeds over de Wamp, het idyllische riviertje dat zich kronkelend doorheen het dorp slingert.

Volledig scherm Zes pioniers van de fanfare: (v.n.l.r.) Frans Crols, Fons Van Poppel, Aloïs Carpentier (zittend), Sooi Rutten, Frans De Proost en Gust De Vocht. © Koninklijke Fanfare Wampegalm

Quote Het feestjaar wordt pas afgesloten op 28 december, maar hoe of wat? Dat houden we nog eventjes geheim. Els Van Bergen

“De fanfare is dus officieel een ‘eeuweling’ en dat zullen Arendonk en haar inwoners geweten hebben! Sinds oudjaar zijn we met heel de fanfare bezig met het aankondigen van ons feestjaar. Afgelopen weekend hebben we dit ook op een hele toffe manier gedaan. We hebben namelijk op de nieuwjaarsdrink van de gemeente een flashmob gespeeld. Van verschillende kanten op parking Deroissart kwamen muzikanten om samen ‘Joy, Peace and Happines’ te spelen”, vertelt secretaris Els Van Bergen. Ondertussen is het leeuwendeel van het feestprogramma al bekend. “Met allerlei activiteiten wordt heel het dorp uitgenodigd om die honderd muzikale jaren te vieren en dat gaat van rustig op een stoeltje genieten van onze instrumentale pareltjes tot zelf actief je eigen muzikale talenten ontdekken.”

Volledig scherm In 1973 vierde de Arendonkse fanfare haar vijftigste verjaardag. © Koninklijke Fanfare Wampegalm

De Trombonist

Het startschot wordt alvast gegeven op zaterdag 14 januari. “Vanuit verschillende hoeken van het dorp zoeken groepen jongeren - iets minder jong mag ook - dan hun weg naar het marktplein. Onderweg trekken ze met hun getrommel op potten en pannen - oftewel met veel lawaai - de aandacht van de omwonenden die door al dat jeugdig enthousiasme meegezogen worden naar het marktplein.” Heel Arendonk zal dan om 18.30 uur kunnen genieten van een spetterende klank- en lichtshow waarbij de fanfare - hoe kan het ook anders - het muzikale deel voor haar rekening neemt. Na het openingsconcert gaat het feestje door in feestzaal Renova. Op een receptie stelt de jarige fanfare dan haar eigen blond biertje ‘De Trobomonist’ en appelrabarbersapje ‘Het Triangeltje’ voor. Beide drankjes werden speciaal gemaakt ter gelegenheid van de honderdste verjaardag. Wie daarna nog niet uitgefeest is, kan overigens nog tot in de vroege uurtjes dansen op de generatiefuif met fotoshow.

Volledig scherm De fanfare in actie. © Koninklijke Fanfare Wampegalm

Het feestjaar gaat verder met het Lenteconcert op 29 april in De Garve. Voor het bijzondere concert werd zelfs speciaal een uniek stuk gecomponeerd om het honderdste jubileum nog eens extra in de verf te zetten. Op 28 mei, 25 juni en 30 juli kan je dan weer in het Heemhuis de tentoonstelling bezoeken en op 7 juli - de exacte geboortedatum van de fanfare - de open repetitie in café De Voskens bijwonen. Vanaf eind april tot eind augustus organiseert de fanfare ook nog de ‘Klankenroute’, een wandeling van 6 kilometer, waarbij je dertien instrumenten tegenkomt. Op vrijdag 13 oktober volgt dan nog een eeuwfeestquiz. “Het feestjaar wordt pas afgesloten op 28 december, maar hoe of wat? Dat houden we nog eventjes geheim. Overigens kan je tijdens alle activiteiten de fanfare, jeugdorkest De Galmkes, drumband Echow en het G-orkest allemaal aan het werk zien.”

Op handen

Kortom: Koninklijke Fanfare Wampegalm mag dan honderd jaar oud zijn, ze blijft springlevend. Dat bewijzen niet alleen de talrijke activiteiten op het programma, maar ook de ledenaantallen. “We hebben momenteel 92 actieve leden. Met actief bedoelen we dat zij meermaals bijdragen bij onze activiteiten. Dit kan zijn als logistiek ondersteuner, vlaggendrager, muzikant, …”, legt Els uit. “Van deze 92 leden zijn er 81 die een instrument bespelen. Maar ik wil er graag eentje vooraan zetten vandaag: Mieke Iemants. Zij is al 45 jaar lid, zit sinds 1989 in het bestuur en nam in 2003 het voorzitterschap over van huidig erevoorzitter René De Proost. Mieke is dus 20 jaar voorzitter dit jaar! Zij is diegene die met één mailtje iedereen in beweging krijgt en wordt dan ook door iedereen van de fanfare, terecht, op handen gedragen”, zegt ze.

Volledig scherm Fanfare Wampegalm is een grote familie onder de deskundige leiding van voorzitter Mieke Iemants. © Koninklijke Fanfare Wampegalm

Onder Miekes leiding blijft de Arendonkse fanfare ook steeds verjongen. “Ons opleidingsorkest bestaat vooral uit jeugd, maar ook iets minder jonge muzikanten in opleiding zijn welkom bij de Galmkes. Naast wekelijks repeteren heeft onze jeugdwerking ook nog Fanfare Jeugd Op Kamp (FJOK). Heel wat jaren geleden startten zij met een jaarlijks kamp, maar al snel werden er meerdere activiteiten georganiseerd”, vertelt Els. “We hebben ook een fijne samenwerking met de muziekacademie, waar we kunnen rekenen op de professionele opleiding van onze leden. Om bij de fanfare mee te kunnen spelen is wel enige kennis van muziek nodig of je moest bij de drumband of het G-orkest willen komen. Daar kan iedereen terecht, ook zonder muziekkennis”, besluit ze.

Volledig scherm Drumband EchoW komt op bezoek bij FJOK. © Koninklijke Fanfare Wampegalm

Volledig scherm De fanfare marcheert door de straten voor het schoolfeest van het katholiek onderwijs in 1969. © Koninklijke Fanfare Wampegalm

