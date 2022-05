Ex-cafébaas bijna jaar na overlijden toch nog veroordeeld door rechtbank: “Maar René had er niks mee te maken”

René V.K. en Nelleke S. hebben een tijdje café De Voskens aan de Wampenberg in Arendonk uitgebaat. Eind 2019 regende het plots klachten bij de lokale politie. “Beklaagden ontvingen spaargelden van diverse klanten, die dan werden omgewisseld voor fiches. Het was de bedoeling dat deze fiches op een bepaald moment terug werden ingewisseld. Twaalf klanten legden klacht neer bij de politie omdat hun spaargeld niet werd terugbetaald”, verduidelijkte de rechtbank vorige week in een vonnis. In totaal verloren de klanten zo 7.189 euro. De voormalige uitbaters – de huidige uitbaatster heeft niets met deze zaak te maken - werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden en een boete van 800 euro.

In de nacht vertrokken

Zowel René V.K. als Nelleke S. werden bij verstek veroordeeld. S. daagde niet op omdat ze tegenwoordig in Hongarije woont. René V.K. werd veroordeeld zonder dat het gerecht in België wist dat hij in juni vorig jaar gestorven is. Zijn zus en schoonbroer betreuren dat willen V.K. postuum van alle blaam zuiveren. Volgens hen had René niks met de verduistering te maken. “Eind 2019 is Nelleke ‘s nacht zonder iets tegen René te zeggen met de inhoud van de spaarkast vertrokken. Later werd duidelijk dat ze naar Hongarije is gegaan, waar haar nieuwe vriend woont”, klinkt het bij de familie. “René is begin 2021 bij de brouwerij geweest om café De Voskens op zijn naam te zetten. Hij heeft toen met behulp van klanten de buitenkant en binnenkant van het café opgeknapt. Als René met de diefstal van 7.100 euro te maken zou hebben gehad, zou hij ook met de noorderzon verdwenen zijn geweest.”