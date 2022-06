Elektrische step ontploft tijdens opladen en zet berging in lichterlaaie: “Zo’n batterij is een lotje uit loterij”

Retie Retie Rockt, het kleine festivalle­tje dat zijn plaats heeft weten te veroveren: “Sfeer, gezellig­heid, goede muziek en een wauw-ef­fect. En betaalbare pinten!”

Retie Rockt is nog een festival zoals het écht zou moeten zijn. Klein, gezellig en een organisatie dat telkens op een of ander manier voor een wauw-effect wil zorgen. Op 11 juni is het alweer de zeventiende editie en de ze zijn er klaar voor daar in Retie. Op twee podia! “Hier en daar horen we dat de voorverkoop niet optimaal is, maar wij hebben niet te klagen. En oh ja, onze bierprijs is ook niet veel gestegen. Betaalbare pinten dus”, grijnst medeorganisator Sander Melis. Ticket nodig ? Dat kan via deze link.

2 juni