Eenrichtingsverkeer Wezenstraat tijdelijk opgeheven voor jaarmarkt

Cindy (43) opent eigen winkel in geschenken en zelfgemaak­te kledij: “Genoemd naar mijn grootmoe­der Lisette”

Cindy Bax (43) uit Oud-Turnhout heeft in de Polderstraat in Oosthoven een nieuwe winkel geopend: Lisette by Creax. Klanten kunnen er zowel terecht voor workshops, gepersonaliseerde geschenken als voor kledij die Cindy zelf ontwerpt en naait. “De winkel is naar mijn grootmoeder vernoemd. Zij was zelf ook een fervente naaister”, vertelt Cindy Bax.