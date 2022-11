Dieven stelen 4.500 euro aan werkmateriaal van vissersclub De Baars: "Onze container was plots leeggeroofd”

Het was voorzitter Jean Van Canfort die woensdag de diefstal opmerkte. “Ik ga normaal elke dag de vissen voeren en zag plots dat de sloten van onze container aan de visvijver verdwenen waren. Toen ik in de container keek, was die volledig leeg. Onze zitmaaier die we nog maar twee jaar geleden gekocht hadden, twee kantmaaiers, twee batterijen, ... Alles was weg. Ik schat dat al het materiaal samen zo’n 4.500 euro waard was”, vertelt Jean. “En we zijn voor alles verzekerd, behalve voor diefstal. De verzekering kan dus niets voor ons doen”, zucht hij.

Het is overigens niet de eerste keer dat de club bestolen is. “Een paar jaar geleden zijn er ook enkele grote bussen gas gestolen, materiaal dat we gebruiken voor onze gasvuren. Dat was ook enkele honderden euro’s waard, maar daar konden we nog mee leven. Maar dit? Hier ben ik echt even doodziek van geweest. Wie doet nu zoiets?”, vraagt de voorzitter zich af. “Gezien onze visvijver erg afgelegen ligt, vermoed ik dat het wel een bekende moet zijn. Maar het is zoeken naar een speld in een hooiberg. De politie gaat haar best doen, maar heeft geen enkel spoor.”

Ramp

De vissers proberen de tegenslag ondertussen zo goed mogelijk te verwerken. “Met een 75-tal leden zijn we nog wel een gezonde club, maar dit blijft een ramp. Normaal zetten we in deze periode vis bij. Dat is ook altijd een serieuze hap uit ons budget. Deze diefstal komt er dan nog eens bovenop”, zucht Jean. “Het zal volgend jaar hard werken worden om dit te boven te komen.”

