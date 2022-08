Dertiende Frietrock wordt groot eerbetoon aan overleden boegbeeld Jan 'Hammerguy' Daneels: “Ongelooflijk hoeveel mensen Jan ook nog na zijn dood kan samenbrengen”

arendonk/retieDe dertiende Frietrock in Arendonk belooft een erg memorabele editie te worden. Het festival brengt dit weekend een ode aan bezieler Jan Daneels, die begin mei plots overleed. Op spandoeken kunnen bezoekers een boodschap voor Jan achterlaten of herinneringen ophalen. Ter ere van Jan, beter bekend als Jan Kilowatt of Hammerguy, is er ook een Hammerguybier gebrouwen dat op het festival verkrijgbaar is.

Het Frietrock Metal Fest ging destijds kleinschalig van start aan de frituur die Jan Daneels en zijn vrouw Inge Daems in Retie uitbaatten. Terwijl het feest van friet en metal- en rockmuziek toen nog zo’n 200 bezoekers lokte, zijn dat er nu 1.500 op een weekend. Het evenement is uitgegroeid tot een echt festival, dat dit weekend plaatsvindt op de weide naast het clublokaal van MC Fire Birds op Hoendergaarsen in Arendonk. Dit jaar gaapt er wel een grote leegte. Jan Daneels, de voorzitter van het festival, stapte op 8 mei uit het leven. Zijn overlijden sloeg in als een bom, want Jan was alom geliefd. “Het verdriet om Jans overlijden is nog heel groot, maar het is vrij snel beslist dat Frietrock ook dit jaar zou doorgaan”, vertelt zijn weduwe Inge Daems, die sinds het begin al in het bestuur van Frietrock zit.

“Zo volgen we het motto dat ook op zijn bidprentje stond: ‘Feest mijn leven!’. Ik ben dankbaar voor alle steun en hulp, want er zijn heel veel vrijwilligers die hun steentje komen bijdragen. Het is door hen dat dit mogelijk is. Het is ongelooflijk hoeveel mensen Jan niet enkel tijdens zijn leven, maar ook nog na zijn dood kan samenbrengen. We zitten jaarlijks aan 100 vrijwilligers en dit jaar zijn er nog enkele bijgekomen. Het kan misschien een iets stunteligere editie worden, want Jan was organisatorisch heel sterk. Hij kon die weide opstappen en uit het hoofd zeggen wat er allemaal moest gebeuren, maar hij schreef nooit iets op (lacht). Er is nu vijf man bezig met het gedeelte dat Jan normaal deed, dat zegt veel over hoe groot zijn aandeel was.”

Hammerguybier

Het festival zal dan ook volledig in het teken staan van Jan, alias Jan Kilowatt of Hammerguy. Die laatste bijnaam kreeg hij omdat hij op festivals steeds een plastic opblaasbare hamer meetorste, zodat hij makkelijk herkend kon worden op het terrein. “Om Jan te eren hangen er aan de inkom twee grote spandoeken, die hier ook hingen tijdens het feest na zijn begrafenis. Op die Wall of Memories kan iedereen een herinnering aan Jan opschrijven. Heel wat bands gaan ook een liedje opdragen aan Jan”, vervolgt Inge.

Elk jaar is er ook een eigen Frietrock-bier. Dit jaar is er het Hammerguybier – met ook nog een pittige variant – van 8,8 procent ter ere van Jan. “Op het etiket prijkt een cartoon die een bevriende tatoeëerder van Jan als Hammerguy heeft gemaakt. Ook zijn motto ‘Feest mijn leven!’ staat erop. Het is een tripel die naar ‘t schijnt wat weg heeft van Tripel Karmeliet.”

Blijven praten

Frietrock staat er ook om bekend de opbrengst elk jaar aan een of meerdere goede doelen te schenken. “We gaan enerzijds een bedrag schenken aan een wijkagent die hier in Arendonk elk jaar een kerstfeest organiseert voor minderbedeelden. Naar aanleiding van de dood van Jan zocht ik ook een organisatie of vzw rond het thema zelfmoord”, gaat Inge verder.

“Uiteindelijk kwam ik uit bij regisseur Kenneth Kerckhofs, die met ‘Scherven’ een kortfilm maakt over een vrouw die zelfmoord wil plegen. Met die vrouw komt alles op het einde goed. Met de film wil de regisseur mensen met donkere gedachten weerbaar maken en aansporen om te blijven praten, want praten werkt. De film zal ook vertoond worden bij hulpverleners als dokters en psychologen.”

Drank- en eetbonnen

Het festival mag dan wel kleinschalig zijn, maar de organisatie kan wel uitpakken met enkele mooie namen. “Er komen 40 bands optreden. Daarvan hebben er enkele onlangs nog opgetreden op grote festivals als Alcatraz in Kortrijk of Graspop Metal Meeting in Dessel, maar daarnaast willen we ook enkele bands uit de buurt die nog nooit opgetreden hebben een podium aanbieden.”

Frietrock Metal Fest vindt plaats op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 augustus. Er zijn twee podia. De inkom is gratis. Bezoekers betalen 14 euro, maar die krijgen ze terug in drank- en eetbonnen. “Normaal gezien zijn er ook nog tickets beschikbaar aan de kassa, maar bezoekers die zeker willen zijn van hun plek kunnen best online vooraf hun ticket reserveren. Er zijn al redelijk wat tickets verkocht, per dag verwachten we zo’n 500 mensen.”

