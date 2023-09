Dag van de Solidariteit is na 15 jaar aan allerlaatste editie toe: “Alles samen hebben we wel 200.000 euro ingezameld”

De tweede zondag van september is al járen synoniem voor de Dag van de Solidariteit in Arendonk, een grote inzamelingsactie voor het goede doel. Maar na dit jaar wordt het weer een doodgewone zondag. Op 10 september - de 15de verjaardag van het evenement - neemt het bestuur namelijk afscheid met een prachtige sloteditie. “Aan hulp is er zeker geen gebrek. We stoppen dan ook op een hoogtepunt”, zegt medeorganisator An Melis (57).