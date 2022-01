Cocaïnewasserij in Arendonk: voor 8 miljoen euro aan cocaïne aangetroffen, kopstuk riskeert 10 jaar cel

Arendonk Ongeval met vluchtmis­drijf op brug over E34

Op de Huiskens, ter hoogte van de brug over de E34 tussen Arendonk en Retie, vond woensdagavond rond 19 uur een ongeval met vluchtmisdrijf plaats. Een bestuurder van een personenwagen reed richting Retie toen hij plots langs links geramd werd door een tweede auto. De eerste wagen is daardoor rechts in de berm gesukkeld, terwijl de aanrijder meteen is doorgereden. Er vielen geen gewonden, maar de stoffelijke schade was wel groot.

20 januari