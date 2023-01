CD&V Arendonk wordt 'iedereen 2370': “Klassieke partijen roepen steeds meer weerstand op”

De gemeente Arendonk heeft er een ‘nieuwe’ politieke partij bij. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op zondag 13 oktober 2024 zullen de inwoners kunnen stemmen op ‘iedereen 2370’, de nieuwe naam voor CD&V Arendonk. “Deze evolutie heeft alles te maken met wat onze bestuursleden dagelijks doen: nadenken hoe het in Arendonk beter kan en daar ook werk van maken: hoe maken we de Arendonkse straten verkeersveiliger, hoe moet de nieuwe sporthal er uitzien, hoe geven we vorm aan nieuwe, moderne schoolgebouwen, met welke maatregelen kunnen we de Arendonkse verenigingen ondersteunen”, zegt voorzitter Luc Van Steenbergen. “We bijten ons vast in Arendonkse dossiers en willen dit ook uitstralen. Door radicaal voor lokaal te kiezen, willen we duidelijk stellen dat we onze agenda en doelstellingen voor Arendonk niet laten bepalen door partijsecretariaten in Brussel. We houden hier - in ons dorp - de vinger aan de pols.”

Ideologie

CD&V Arendonk wordt dus ‘iedereen 2370’. De partij benadrukt dat het niet louter een naamsverandering is, maar dat het een echte evolutie inhoudt. “Het doel van onze lokale beweging is dorpsgenoten verbinden en onze lokale belangen behartigen, met concrete doelen en verwezenlijkingen. ‘iedereen 2370’ wil onze Arendonkse eigenheid in de verf zetten, met inspraak van onze inwoners. We zetten de neuzen in dezelfde richting en gaan voor wat Arendonk nodig heeft”, aldus Luc Van Steenbergen. “Wat betreft onze ideologie of ons maatschappijbeeld: wij zijn en blijven mensen van het politieke centrum en vertrekken vanuit de politieke idee dat élke mens telt. We willen streven naar een degelijk, zorgzaam beleid met oog op de toekomst.”

Weerstand

De lokale CD&V-afdeling nam deze beslissing tot naamsverandering omdat het bestuur merkte dat klassieke zuilen en politieke partijen de jongste jaren steeds meer weerstand oproepen. “Vooral de jongeren binnen onze partij stelden luidop de vraag of we deze klassieke weg nog verder moesten bewandelen. Het waren zij die de evolutie op gang trokken en het initiatief namen voor ‘iedereen 2370’”, besluit Van Steenbergen. “We evolueren naar een inclusieve, bredere beweging van Arendonkenaars die de focus legt op een beter Arendonk. We willen hierbij ook een openheid creëren voor mensen die zich niet willen binden aan een nationale partij, maar wel vertrouwen hebben in onze lokale gezichten en geloven in onze doelstellingen.”



