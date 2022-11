BMX-terrein vernield door motorcrossers nog voor het open ging: “Een jeugdzonde, ondertussen is alles weer in orde dankzij de hulp van jongeren die in de fout gingen”

ArendonkVerslagenheid alom vrijdagavond aan het hernieuwde BMX-parcours in het Congobos in Arendonk. Nog voor het parcours goed en wel in gebruik werd genomen, vernielden enkele ontwetende jongeren het terrein. “Ondertussen is alles, in samenwerking met de jongeren, terug heraangelegd”, klinkt het bij schepen van Sport An Hermans.

“Laten we het bij een jeugdzonde van enkele jonge motorcrossers houden”, klinkt het zaterdagmiddag in Arendonk bij An Hermans, schepen van Sport. “De jongeren hadden al snel hun fout ingezien, kwamen zich aanmelden en stonden vanochtend vroeg paraat om het overgrote deel van de vernielingen eigenhandig zo goed mogelijk te herstellen.”

Volledig scherm De motorcrossers brachten vrijdag diepe groeven aan op het BMX-parcours in Arendonk © rv

Het was vrijdagavond toen her en der de eerste meldingen over de vernielingen van de motorcrossers bij het heraangelegde BMX-parcours bij het Congobos in Arendonk verschenen. Het parcours dat al vele jaren zijn plekje heeft in het Arendonkse was op dat moment hét gesprekonderwerp op sociale media. “Het parcours is de voorbije weken nog maar net heraangelegd door enkele vrijwilligers en medewerkers van de gemeentelijke diensten”, weet schepen Hermans. “Vrijdagnamiddag kwamen dan enkele jongeren met hun elektrische motor over het parcours rijden. Daarbij werd een flink stuk van het parcours beschadigd. Nadat het nieuws zich snel verspreidde in het dorp, zagen de jongens hun fout in en gaven ze aan direct mee te willen helpen bij de heropbouw.”

Motorcrossterrein

Ondertussen is het parcours voor een flink stuk terug in ere hersteld door de jongens en kan er weer op gereden worden, niet met een motor, maar met de fiets welteverstaan. “In de toekomst gaan we nog enkele zaken veranderen aan het terrein zodat het niet meer mogelijk is om met een motor er overheen te rijden”, gaat het verder. “Dit voorval wijst er alweer op dat het ontbreken van crossterreinen voor motoren in onze regio een steeds groter wordend probleem is. Het is daarom dat we in de Noorderkempen met een masterplan bezig zijn om - waar mogelijk - toch een terrein te voorzien voor deze sporters.”

