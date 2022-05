Bewoners bedreigd bij gewelddadige inbraak

Turnhout Meteen boete voor wie nog peuk of papiertje op de grond gooit: “Contro­leurs geven geen waarschu­win­gen”

Wie binnenkort een papiertje of sigarettenpeuk op de grond gooit in Turnhout riskeert een GAS-boete. Stad Turnhout schakelt daarvoor tien gewestelijke vaststellers van OVAM in die per twee zullen patrouilleren in de straten. Waarschuwingen worden er niet gegeven. “We doen al heel veel preventieve acties rond zwerfvuil. Nu is het tijd voor boetes”, zegt schepen Marc Boogers (Groen).

30 mei