Beroemd Glosso Circuit klaar aan de startlijn voor grandioze heropening

Het legendarische autocrosscircuit van Arendonk bestaat al sinds 1972, maar was de voorbije 28 jaar de speelbal in een juridische strijd. In 1992 werd namelijk duidelijk dat de helft van het circuit in natuurgebied lag. Er ging 25 voorbij vooraleer er eindelijk een oplossing in zicht kwam voor de rallypiloten dankzij het nieuwe provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan van 2017, dat ervoor zou zorgen dat het circuit volledig in een recreatiezone kwam te liggen. De verlossing leek nabij, maar in 2020 tekende een boze buurtbewoner uit Oud-Turnhout alsnog beroep aan. De klacht werd in september 2021 officieel verworpen.