Basisschool Sint-Clara stelt onderwijsminister Weyts in gebreke voor lange wachtlijsten in buitengewoon onderwijs: "Ervaren leerkrachten gaan er volledig aan onderdoor”

ArendonkGert Damen, directeur van basisschool Sint-Clara, stelt Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) in gebreke omdat er te weinig plaatsen zijn in het buitengewoon onderwijs. In een open brief getuigt hij over de schrijnende toestanden in de klaslokalen, over de leerkrachten die kinderen met extra zorgnoden wel willen helpen, maar het gewoonweg niet meer kunnen. “Leerkrachten vallen uit en voelen zich gefaald. Niet alleen naar de kinderen met zorgnoden toe, maar naar hun hele klasgroep. Want álle kinderen hebben recht op hun aandacht”, zegt hij.